شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ترفع سعر الدولار واليورو وتخفض اليوان الصيني مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية للفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 15 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 85.565 روبلاً.

وفي الوقت ذاته رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 9 كوبيكات، ليبلغ 93.2641 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 1 كوبيك، ليصل إلى 11.7296 روبلاً.