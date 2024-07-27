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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 80 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
انخفضت أسعار خام برنت 1.81دولار أو 2.2 بالمئة إلى 80.56 دولار للبرميل.
كما تراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي 1.84دولار أو 2.36 بالمئة إلى 76.44 دولار.
وتستعد مصافي التكرير الأميركية أيضا لخفض الإنتاج مع اقتراب نهاية موسم الإجازات الصيفية في أوائل سبتمبر.
وتراجع برنت في نطاق يتجاوز واحدا بالمئة خلال تعاملات هذا الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة.
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