الاقتصاد

انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 80 دولارا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار خام برنت 1.81دولار أو 2.2 بالمئة إلى 80.56 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي 1.84دولار أو 2.36 بالمئة إلى 76.44 دولار.

وتستعد مصافي التكرير الأميركية أيضا لخفض الإنتاج مع اقتراب نهاية موسم الإجازات الصيفية في أوائل سبتمبر.

وتراجع برنت في نطاق يتجاوز واحدا بالمئة خلال تعاملات هذا الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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