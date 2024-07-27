انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 80 دولارا للبرميل

وتراجع برنت في نطاق يتجاوز واحدا بالمئة خلال تعاملات هذا الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة.

محمد يوسف

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