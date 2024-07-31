التموين تعلن تخفض أسعار 14 صنفا من السلع الغذائية

الشارقة - اميمة ياسر - خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار العديد من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

،و انخفض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيها إلى 61 جنيها، كذلك تخفيض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 جنيها الى 213 ، وتخفيض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 الى 160 جنيه وعبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا 100 جنيه وزيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيها الى 181 جنيه وعبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيها الى 135 جنيها وعبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيها الى 71.5 جنيه وعبوة زيت "عباد" وزن 750 جرام من 73 جنيها إلى 61.5 جنيه وطرح عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيها إلى 42 جنيها.

كما تم تخفيض سعر عبوة المسلي الصناعي وزن 1.5 كيلو من 153 جنيها الى 131 جنيها وعبوة المسلي زنه 700 جرام من 78 جنيها الى 70 جنيها ،كذلك تخفيض سعر نوع أخر من السمن الصناعي عبوة وزن 1.5 كيلو جرام بسعر 128 جنيها بدلا من 145 جنيها ، وطرح عبوة وزن 700 جرام بسعر 61 جنيها بدلا من 68 جنيها، كما تم تخفيض سعر الأرز المحلى الى 25 جنيها للكيلو بدلا من 26 جنيها ، بجانب توفير كافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة بالمنافذ في اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات