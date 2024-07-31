شكرا لقرائتكم خبر عن أداء الميزانية في الربع الثاني.. 353.5 مليار ريال إيرادات.. و368.9 مصروفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة عن الربع الثاني من السنة المالية 2024 عن تحقيق إيرادات بقيمة 353.592 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 368.932 مليار ريال، بينما بلغ العجز 15.341 مليار ريال.

وبحسب التقرير فإن الإيرادات في النصف الأول بلغت 647.025 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 674.753 مليار ريال، بينما بلغ العجز 27.727 مليار ريال.

ووفقا للتقرير بلغت الإيرادات النفطية في الربع الثاني 212.990 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 140.602 مليار ريال.

وأظهر التقرير أن الإيرادات النفطية في النصف الأول بلغت 394.911 مليار ريال في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 252.114 مليار ريال.

