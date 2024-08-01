شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الأسبوع الماضي.. تراجع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمر تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية يوم الأربعاء، أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 26 يوليو الحالي بمقدار 4ر3 مليون برميل، بعد تراجع بمقدار 7ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 6ر1 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومع التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 433 مليون برميل، أي أقل بنسبة 4% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. تراجع مخزون البنزين يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 5ر4 مليون برميل.

في المقابل ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 7ر3 برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 3% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع أيضًا مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 5ر1 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 7% تقريبًا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.