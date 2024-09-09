الامارات | نقيب المأذونين الشرعيين في مصر: "الحموات هم سبب خراب البيوت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إسلام عامر نقيب المأذونين الشرعيين في مصر إن الأهل سبب نحو 90% من حالات الطلاق في مصر، وأضاف خلال حوار تلفزيوني "أم الزوج وأم الزوجة سبب رئيسي في خراب البيوت في مصر".

وأوضح أن تدخل الأهل، خاصة الحموات، في العلاقات الزوجية لأبنائهم وبناتهم من أهم أسباب الطلاق في مصر.

وكشف النقيب أسباب الطلاق الأكثر شيوعاً، بداية من سوء الاختيار منذ البداية، لافتاً "إلى ضرورة التكافؤ بين الطرفين لإنجاح الزواج، رافضاً فكرة زواج أصحاب المؤهلات العليا بغير المتعلمين.

وأكمل "في علاقة من هذه العلاقات، ناجحة ومستمرة، مؤهل عالي وهو دون مؤهل، لكن هو طلع بدماغه لتفكير مراته، وهي نزلت بدماغها لتفكير جوزها، لو فيه تكافؤ بين الطرفين مش هيبقى طلاق".

وأشار عامر إلى أن غياب الوعي والإدراك والفهم للأمور الزوجية، أحد الأسباب الرئيسية أيضاً في الطلاق.

وتابع "المشكلة مش في واقع الانفصال بحد ذاته، المشكلة في الأطفال، إحنا بنشوف أطفال شوارع تحت الكباري بتشم وبتشرب مخدرات، ده بسبب انفصال الأب والأم".