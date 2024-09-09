الامارات | وفاة فتى هندي بعد أن استعان "الطبيب" باليوتيوب لإجراء عملية له

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي صبي يبلغ من العمر 15 عامًا في منطقة ساران في بيهار بعد أن أجرى "طبيب مزيف" عملية جراحية لإزالة حصوة في المرارة باستخدام تعليمات من موقع يوتيوب. ووفقًا لأسرة الفتى كريشنا كومار فقد أحضرت العائلة الصبي إلى مستشفى جانباتي في ساران بعد أن تقيأ عدة مرات، وزعموا أن "الطبيب" أجرى للفتى عملية دون موافقتهم، كما ذكرت قناة NDTV وعندما سُئلوا عن سبب اصطحابهم الفتى إلى الطبيب "المزيف على الرغم من الشكوك حول مؤهلاته، قالت الأسرة، "أردنا فقط أن يتوقف القيء. لكنه أجرى العملية دون موافقتنا".

وأضاف تقرير NDTV أن الشرطة سجلت بلاغًا وأرسلت الجثة للتشريح. وتجري الجهود لتحديد مكان الطبيب المزعوم أجيت كومار بوري وغيره من الموظفين وفي الوقت نفسه، تم التخلي عن مرضى آخرين في دار التمريض بعد اختفاء الموظفين.

وقالت عائلة كريشنا كومار إنهم نقلوه إلى مستشفى جانباتي في ساران بعد أن عانى من قيء شديد. ومع تدهور حالته، رتب "الطبيب" سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى في باتنا." وقال أحد الوالدين "لقد أدخلناه إلى المركز وتوقف القيء بعد فترة وجيزة. لكن الطبيب أجيت كومار بوري قال إنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية. ثم أجرى العملية من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب. فتوفي ابني لاحقًا"، قال أحد أفراد الأسرة. ووفقًا للعائلة، توفي الصبي في طريقه إلى المستشفى، وترك "الطبيب" مع آخرين جثته في المستشفى قبل الفرار.

بدوره قال جد كريشنا كومار "عندما سألنا الطبيب عن سبب الألم، صرخ فينا وسألنا إن كنا أطباء. وفي وقت لاحق من المساء، توقف الصبي عن التنفس. وتم إنعاشه (باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي) ثم تم نقله على عجل إلى باتنا. وتوفي في الطريق. وتركوا جثة الصبي على درج المستشفى ولاذوا بالفرار".