ارتفاع عدد السيارات الكهربائية في كوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات صناعية نشرت اليوم، ارتفاع عدد السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا إلى أكثر من 600 ألف سيارة.

وذكرت جمعية السيارات والتنقل الكورية ووزارة النقل الكورية، أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد وصل في نهاية يونيو الأخير إلى 606610 سيارات.

وأشارت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء إلى أن الحكومة بدأت تسجيل الإحصاءات المتعلقة بالمركبات الكهربائية رسميًا في عام 2017 وفي ذلك العام كان هناك 25108 مركبات كهربائية مسجلة.

ويمثّل الإحصاء الأخير زيادة قدرها 24 ضعفًا عن الرقم المسجل قبل 7 سنوات. كما سجّل عدد شواحن السيارات الكهربائية نموًا مستمرًا، حيث بلغ إجمالي عدد الشواحن في كوريا بنهاية مايو الماضي 361163 شاحنًا.

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