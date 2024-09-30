المكرمون في افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، فى السابعة والنصف من مساء غدٍ، الثلاثاء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي، وأعضاء الهيئة العليا للمهرجان وهم : الفنان لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان أحمد وفيق.

يبدأ الحفل بعزف السلام الوطنى، ثم يلقى المخرج أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان كلمته.

المكرمون في افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

ومن المقرر أن يتم تكريم نجوم الدورة السابعة للمهرجان وهم : النجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، الفنان الفلسطينى غنام غنام، الفنان العراقي جبار جودى نقيب الفنانين العراقيين.

كما يكرم المهرجان أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في هذه الدورة وهم : "الدكتورة رانيا إبراهيم، المخرج المسرحي محمد حجاج، الدكتور عمر فرج"، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة العامة وهم: "الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، الكاتبة السعودية الدكتورة ملحة عبدالله، المخرج العراقي حسين محمود العنزي "، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة النقاد وهم : الفنان القدير سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد من مصر، الفنان إكرام عزوز من تونس، والناقدة خادم الله أبا من المغرب، وأيضا أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التأليف وهم : "الناقد أحمد خميس (منسق اللجنة)، المخرج أنور الشعافي من (تونس)، الفنان حمد الظنحاني من (الإمارات)، الدكتور محمود سعيد من (مصر)" .

تفاصيل افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

كما يتضمن الافتتاح تقديم العرض المسرحي المصرى "الصندوق" تأليف وإخراج وتمثيل مريم راضي، أزياء : ندى عجوة، هندسة صوتية : محمد الخطيب وهايدي الصبان، كريوجرافي : حسن الرشق، إدارة مسرحية: أحمد حسن، والعرض مشروع تخرج الفنانة مريم راضي من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قسم تمثيل، ويتحدث عن مرض الإكتئاب والوصمة المجتمعية للأمراض النفسية، ويقدم العرض باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تقام ندوتان خلال هذه الدورة، الأولى خاصة بمكرمي الدورة السابعة، ويديرها الدكتور عمرو دوارة، وسيتم خلالها تحليل المنجز الخاص بكل مكرم من المكرمين، أما الندوة الثانية ستكون خاصة بلقاء مع رؤساء مهرجانات المونودراما، وسيناقش فيها فلسفة الكتابة للمونودراما وكيفية الشراكة بين المهرجانات وبعضها البعض، وكذلك التنسيق فيما بينهم، وتقام الندوتان يومى ٢ و٣ أكتوبر المقبل فى الثانية عشر قبل الظهر، بالمجلس الأعلى للثقافة.

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم : "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر"، حيث يشارك 25 عرضا مسرحيا فى المهرجان، منهم 15 عرضا فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وخمسة عروض في منصة مونودراما الشاشة، وخمسة عروض في منصة مونودراما الصعيد .