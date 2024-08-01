شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «اللجين» تقفز 366% إلى 14.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة اللجين في الربع الثاني من 2024، بنسبة 365.9%، مسجلة 14.63 مليون ريال، مقابل 3.14 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعوديية يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى: انخفاض مصروفات البيع والتسويق، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع ايرادات التمويل (إيرادات مرابحات إسلامية)، وارتفاع أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان).

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من 2024 إلى: انخفاض مصروفات بيع وتسويق.

وتضمنت الأسباب: انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع ايرادات التمويل (إيرادات مرابحات إسلامية).

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى: ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 8.6% وارتفاع أسعار البيع بنسبة 1.2%.

وشملت الأسباب: ارتفاع ايرادات التمويل (إيرادات مرابحات إسلامية)، وارتفاع أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان).