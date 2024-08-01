الاقتصاد

أرباح «اللجين» تقفز 366% إلى 14.6 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة اللجين في الربع الثاني من 2024، بنسبة 365.9%، مسجلة 14.63 مليون ريال، مقابل 3.14 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعوديية يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى: انخفاض مصروفات البيع والتسويق، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع ايرادات التمويل (إيرادات مرابحات إسلامية)، وارتفاع أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان).
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من 2024 إلى: انخفاض مصروفات بيع وتسويق.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع ايرادات التمويل (إيرادات مرابحات إسلامية).
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى: ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 8.6% وارتفاع أسعار البيع بنسبة 1.2%.
وشملت الأسباب: ارتفاع ايرادات التمويل (إيرادات مرابحات إسلامية)، وارتفاع أرباح المشروع المشترك (شركة ناتبت شولمان).
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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