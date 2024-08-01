شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة يخصص 22 ألف متر لإنشاء مستشفى مركزى 300 سرير بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 22 ألف متر مسطح لصالح وزارة الصحة بمنطقة غرب المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وذلك لإقامة مستشفى مركزي سعة 300 سرير، وسيتم البدء في اجراءات التنفيذ في الفترة المقبلة .

كان المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز، قد أكد ان تكلفة المباني الخدمية المنفذة والجاري تنفيذيها بالمدينة بلغت 1.2 مليار جنيها، وأن المباني تضم المدارس والحضانات والوحدات الصحية والأسواق التجارية والملاعب الرياضية ومراكز الشباب مؤكداً على استمرار بذل كافة الجهود لتوفير كافة الخدمات بمختلف مناطق المدينة.



ووجه الادارات المختصة وجهات الاشراف للمتابعة الميدانية الدورية لازالة كافة العقبات وبذل كافة الجهود لخروج المشروع بالشكل المشرف.

وأوضح أنه منذ نشأة المدينة الحديثة احدى مدن الجيل الرابع، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 15 مدرسة تعليمية بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ 5 مدارس اخرى ليصل عدد المدارس 20 مدرسة بتكلفة 600 مليون جنيه.