شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة المغرب تغلق على انخفاض والتونسية ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها يوم الخميس على انخفاض، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.05%، ليصل إلى 13.977,97 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.17%، ليستقر عند 1.132,74 نقطة.

كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف انخفاضًا بنسبة 0.16%، بمجموع 1.013,91 نقطة.

المؤشرات الدولية

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.23% بمجموع 13.080,01 نقطة.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 118 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 724 مليار درهم مغربي.

ارتفاع بورصة تونس تقفل

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 0.02%، ليصل عند 9803.6 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة مليون دينار تونسي أي بنحو 320 ألف دولار أمريكي.‏