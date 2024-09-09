شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 25 دولة.. بدء فعاليات أول أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم الاثنين أولى فعاليات الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي IAIO الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لأول مرة في العالم بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ICAIRE، ومركز الأبحاث الدولي للذكاء الاصطناعي بسلوفينيا، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، وبمشاركة أكثر من 25 دولة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة اشتمل على عدد من الفقرات والعروض التراثية والكلمات التي تبين أهمية هذا الأولمبياد بوصفه أول أولمبياد دولي تنظمه المملكة في الرياض، وسط تفاعل كبير من مفكري ومبدعي أكثر من 25 دولة في العالم، بحضور عدد من المسؤولين من سدايا ومركز ICAIRE، والبروفيسور جون تايلر رئيس اللجنة العلمية للأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي في اليونيسكو.

تعزيز العلاقات الدولية

ويسهم الأولمبياد الذي يستمر حتى 12 سبتمبر 2024 في تعزيز العلاقات الدولية الودية بين خبراء التقنية والبرمجيات ومعلمي الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول، ولفت انتباه الشباب إلى هذه التقنيات الحديثة، وتشجيع بقية الدول على تنظيم مسابقات مماثلة مستقبلًا.



المشهد المستقبلي للذكاء الاصطناعي

ويهدف الأولمبياد إلى تحفيز المشاركين على الدخول في مناقشات فاعلة لاستكشاف التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشباب الموهوبين بشكل استثنائي في هذا المجال الذي يتزايد اهتمام العالم به.كما يسهم في تعزيز تنظيم مسابقات الذكاء الاصطناعي لطلاب مدارس التعليم الثانوي، وتحفيزهم على إيجاد الحلول الذكية بتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة.

ويمكن الأولمبياد الطلاب والطالبات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والمؤثرين في العالم من التعمق في المشهد المستقبلي للذكاء الاصطناعي، ومواكبة ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في هذا المجال، وتزويد الكوادر الشابة بالمهارات التقنية الحديثة.



ويأتي الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي IAIO، ضمن إطار جهود "سدايا" في تعزيز مكانة المملكة العالمية كدولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 الرامية إلى رفع الوعي بأهمية هذه التقنيات المتقدمة، وتزويد المجتمعات بالمعارف والمهارات اللازمة لإتقانها.