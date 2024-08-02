الاقتصاد

انخفاض بورصة لندن.. الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وانخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.95% ليتداول عند 1.2730 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.58% إلى 1.1805 يورو.

بورصة لندن تتراجع

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الخميس على انخفاض.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 1.01%، ما يعادل 84.62 نقطة، ليصل عند مستوى 8283.36 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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