شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بورصة لندن.. الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.95% ليتداول عند 1.2730 دولار.

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.58% إلى 1.1805 يورو.

بورصة لندن تتراجع

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الخميس على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 1.01%، ما يعادل 84.62 نقطة، ليصل عند مستوى 8283.36 نقطة.