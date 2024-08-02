شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الخطة العاجلة لتأمين صيف 2025 توفر أكثر من 500مليون جنيه تكلفة الوقود والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الدولة من التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء فى المقام الأول خفض تكاليف الإنتاج من خلال تقليل الاعتماد على الوقود "الغاز والمازوت" والذى تلجأ الدولة لاستيراد كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وتساهم الخطة العاجلة التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 فى توفير 500 مليون و800 الف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إنتاج ألف ميجا وات من الطاقة يحتاج إلى استهلاك وقود بقيمة 127 مليون فى الحمل الأقصى والاستهلاك على مدار اليوم تقريبا، ليصل إجمالى ما سيتم توفيره بعد إضافة 4 الالف ميجا وات الصيف المقبل من الطاقة المتجددة 500 مليون و800 ألف جنيه تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية.