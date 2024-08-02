شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم تغلق على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 82ر494 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 97ر40347 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 62ر75 نقطة، أو 4ر1%، ليصل إلى 68ر5446 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر405 نقطة، أو 3ر2%، ليصل إلى 15ر17194 نقطة.