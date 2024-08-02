الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم تغلق على تراجع جماعي

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 82ر494 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 97ر40347 نقطة.

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وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 62ر75 نقطة، أو 4ر1%، ليصل إلى 68ر5446 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر405 نقطة، أو 3ر2%، ليصل إلى 15ر17194 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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