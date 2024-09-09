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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر  بسبب تشكل الضباب على بعض المناطق في الدولة.

وأشار الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس، صباح اليوم إلى أماكن تشكل الضباب بما فيها منطقة الظفرة،  وأشار إلى تدني مدى الرؤية إلى أقل من 1000متر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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