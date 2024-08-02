ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 79.85 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة , إذ طغى أثر مؤشرات النمو المخيب للآمال في الطلب العالمي على الوقود على أثر المخاوف من تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط ، وهي من أهم مناطق الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بعد انخفاضها 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.69 دولار بعد انخفاضها 2.1 بالمئة يوم الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 بالمئة، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للنزول 1.1 بالمئة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط