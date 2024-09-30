السعودية | رابطة العالم الإسلامي تُشِيدُ بتقديم المملكة مُساعدات طبِّيَّة وإغاثيّة للشَّعب اللبناني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشادت رابطةُ العالم الإسلامي، بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بتقديم المُساعدات الطبِّيَّة والإغاثيّة للشَّعب اللبناني لمُساندته في مواجهة الظروف العصيبة التي تمُرُّ بِها البلاد.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ثمَّن معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذه المُبادرة الكريمة غير المُستغربة من قِيادة المملكة التي طالما وقَفَتْ في الظروف الصعبة والمُلِمَّاتِ سَنَدًا وعَضُدًا لأشقَّائِها مِن الدُّول العربية والإسلامية بخاصة والعمل الإنساني بعامة، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يُجزِل مثوبةَ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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