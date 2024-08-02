شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اسعار النفط بعد الطلب العالمي على الوقود اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ طغى أثر مؤشرات النمو المخيب للآمال في الطلب العالمي على الوقود على أثر المخاوف من تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط ، وهي من أهم مناطق الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بعد انخفاضها 1.5% في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5% إلى 76.69 دولار بعد انخفاضها 2.1% يوم الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 بالمئة، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للنزول 1.1 بالمئة.

