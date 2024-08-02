شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اسعار النفط بعد الطلب العالمي على الوقود اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ طغى أثر مؤشرات النمو المخيب للآمال في الطلب العالمي على الوقود على أثر المخاوف من تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط ، وهي من أهم مناطق الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بعد انخفاضها 1.5% في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5% إلى 76.69 دولار بعد انخفاضها 2.1% يوم الخميس.
وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 بالمئة، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للنزول 1.1 بالمئة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بعد انخفاضها 1.5% في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5% إلى 76.69 دولار بعد انخفاضها 2.1% يوم الخميس.
وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 بالمئة، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للنزول 1.1 بالمئة.