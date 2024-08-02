المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 17ر1 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 17ر1 مليار يوان (نحو 92ر163 مليون دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 7ر1%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، نقلاً عن البنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.

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