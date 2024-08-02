مؤشر الأسهم اليابانية يهوي بنحو 6% وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ واس

هوى المؤشر نيكي الياباني بنحو ستة بالمئة اليوم الجمعة، ليسجل أسوأ جلسة في أكثر من أربع سنوات مع عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وعدم اليقين بشأن المسار الذي سيتبناه المركزي الياباني إزاء السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 5.81% عند 35909.7 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 26 يناير، وأكبر تراجع يومي منذ مارس 2020.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 6.14% إلى 2537.6 نقطة في أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2020.

ورفع بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع أسعار الفائدة إلى 0.25%، ولم يستبعد محافظ البنك كازو أويدا، زيادة أخرى هذا العام، مما حفز توقعات لرفع الفائدة إلى 0.5% بحلول نهاية العام و 0.75% في أبريل.

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