شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يستمر بخفض العملات الرئيسية مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 33 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 85.7833 روبلاً.

وفي الوقت ذات خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 67 كوبيكاً ليبلغ 92.8499 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 11.7918 روبلاً.

