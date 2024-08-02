شكرا لقرائتكم خبر عن وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية.. الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المشاركون في السوق بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة. معاملات الأسبوع وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2463.48 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما يقل بنحو 20 دولارًا فقط عن ذروة قياسية سجلها في يوليو بلغت 2483.60 دولار. وارتفعت الأسعار بأكثر من 3% هذا الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2507.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 28.92 دولار، وزاد البلاتين 1.3% أيضًا إلى 973.60 دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، كما صعد البلاديوم 0.8% إلى 912.07 دولار.



