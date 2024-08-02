الاقتصاد

المركزي الروسي يواصل تخفيض العملات الرئيسية مقابل الروبل

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 33 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 85.7833 روبلاً.

 

وفي الوقت ذات قام بتخفيض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 67 كوبيكاً ليبلغ 92.8499 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 11.7918 روبلاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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