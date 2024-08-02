المركزي الروسي يواصل تخفيض العملات الرئيسية مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 33 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 85.7833 روبلاً.

وفي الوقت ذات قام بتخفيض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 67 كوبيكاً ليبلغ 92.8499 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 11.7918 روبلاً.

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