شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.94 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024، لكنها تتجه نحو الخسارة الأسبوعية الرابعة على التوالي، إذ طغى أثر مؤشرات النمو المخيب للآمال في الطلب العالمي على الوقود، على إثر المخاوف من تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 % إلى 79.94 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.6 % مسجلة 76.74 دولار للبرميل.وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 %، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لخسائر أكثر قليلًا من 1 %.