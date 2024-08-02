شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع قلق المستثمرين من بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع العملات

الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار اليوم الجمعة، مع قلق المستثمرين من احتمال ورود بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية بعدما أثار تراجع غير متوقع في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة مخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وأدى إلى رفع عملات الملاذ الآمن التقليدية.وانخفض مؤشر الدولار 0.15% مقابل سلة من عملات رئيسية ليسجل 104.21.وفي العملات الأخرى، ارتفع الين 0.3% إلى 148.90 أمام الدولار مستفيدًا من المكاسب التي حققها بعد قرار بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة ليصعد إلى 148.51 أمام الدولار الليلة الماضية لأول مرة منذ منتصف مارس.وزاد الفرنك السويسري 0.1% إلى 0.8718 أمام الدولار ووصل وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ أوائل فبراير عند 0.8707 أمام الدولار.