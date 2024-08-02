شكرا لقرائتكم خبر عن بـ50 صنفاً.. كرنفال بريدة للتمور يشهد اعتدالاً في عمليات البيع والشراء والان نبدء بالتفاصيل

كرنفال بريدة للتمور

الدمام - شريف احمد - شهد كرنفال بريدة للتمور لليوم الثاني من انطلاقه أمس، اعتدالا ملموساً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 50 صنفاً من التمور، الذي يشهد توافد العديد من المزارعين وتجار التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.وتصدرت تمور السكري الأكثر عرضاً في السوق الذي تقدر أسعاره ما بين 30 إلى 100 ريالاً للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما سجلت باقي أنواع التمور تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها.يُذكر أن الكرنفال الذي يشرف عليه المركز الوطني للنخيل والتمور، يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية في شهر سبتمبر القادم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات.