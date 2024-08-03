شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الفريق كامل الوزير والمستثمرين اليوم فى التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

تنعقد اليوم السبت فعاليات اللقاء الدورى الذي أعلن عنه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين والمصنعين وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويستهدف الفريق كامل الوزير من الاجتماع، للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها.

ولفت الوزير خلال لقاء سابق مع المستثمرين في هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين ومن أهمها ارسال رسائل هاتفية إلى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية وذلك لاحاطة المستثمر بأسباب الرفض واليات توفيق اوضاعة.

وقالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه بناءًا على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد تم تعديل مواعيد العمل الرسمية في الهيئة.

وأضافت الهيئة في منشور لها، إنه تقرر تعديل المواعيد الرسمية بالهيئة لزيادة ساعات العمل تيسيرًا علي المستثمرين والمصنعيين لتوفير مساحة زمنية أكبر لتقديم خدمات الهيئة والإسراع في إنهاء الإجراءات.

وأشارت إلي أن مواعيد استقبال المستثمرين كالآتى تبدأ من يوم السبت من الـ9:30 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا ومن الأحد إلى الخميس من 8:30 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا ويسري القرار على جميع مقرات الهيئة.