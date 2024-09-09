شكرا لقرائتكم خبر عن شركة لجام للرياضة تفتتح مركزًا جديدًا للرجال في مدينة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاحها أمس الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024 مركزًا جديدًا للرجال في مدينة الدمام.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن المركز يقع عند تقاطع طريق الخليج وطريق الأمير محمد بن فهد، حي الشاطئ، في مدينة الدمام.

وقالت الشركة ان الأثر المالي سوف يظهر اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.