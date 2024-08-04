شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بافتتاح باهت للأسهم الأميريكية بعد انهيارها الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر افتتاح التداول على العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى جانب العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مع اهتمام أكبر للسوق على تداولات "آبل"و"إنفيديا". ويتوقع المحللون تسجيل الأسهم الأمريكية افتتاح باهت هذا الأسبوع في سوق التداول الأشهر عالميًا، بعد الانهيار الكبير التي منيت به في ختام تداولات الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة إنفيستورز بيزنس دايلي الأمريكية.

أعلنت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة لوارين بافيت عن نمو قوي في الأرباح في الربع الثاني في حين قامت بخفض حصتها الضخمة في شركة أبل. لماذا تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى؟ قالت تقارير أن شرائح "بلاك ويل إيه آي" Blackwell AI من الجيل التالي من شركة إنفيديا سيتأخر إصدارها لعدة أشهر بسبب خلل في التصميم مما قد يؤثر على عمل مايكروسوفت" و"جوجل" و"ألفابيت" الشركة الأم لـجوجل و"ميتا" وغيرهم من الشركات التي تعد بمثابة أهم المشترين الكبار لتقنية إنفيديا. انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عانى سوق الأسهم من خسائر حادة واسعة النطاق الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف من الركود بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر يوليو الصادر يوم الجمعة بالإضافة إلى تحذير "أمازون" من تراجع واحجام نسبي على الطلب من قبل المستهلك.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة.

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وبحلول يوم الجمعة، توقعت الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر وما لا يقل عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام. تقارير الأرباح الرئيسية هذا الأسبوع تنتظر الأسواق نتائج شركات: بلانتير تكنولوجيس وسوبر مايكرو وكاتيربيلر وإيمبريار، من بين تقارير الأرباح البارزة هذا الأسبوع إلى جانب شركات الأدوية العملاقة إيلي ليلي و نوفو نور ديسك. ارتفاع مخاوف سوق الأسهم ارتفع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاجو "في آي إكس" إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2023 وتجاوز مقياس الخوف في السوق أعلى مستوياته في أكتوبر 2023 وأبريل 2024 حيث يشير الخوف المفرط إلى الاقتراب من قاع السوق في الأمد القريب إلا أن هذا لا يجب أن يحدث على الفور ولا يجب معه الاستمرار.

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يمكن لحالة الخوف السوقي أن ترتفع كثيراً إذا استمرت المخاوف من الركود في التفاقم. تأخير رقائق الذكاء الاصطناعي ونقلا عن موظف في مايكروسوفت ومصدر آخر فإن شركة إنفيديا أبلغت مايكروسوفت أن رقائق الذكاء الاصطناعي بلاك ويل سوف يتأخر صدورها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب عيوب في التصميم.

قد يكون لتأخير إطلاق الجيل القادم من شرائح إنفيديا تأثير كبير على الإيرادات في الأشهر المقبلة.

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كما قد يوفر ذلك دفعة لشركة "إيه إم دي" "آدفانسيد مايكرو ديفيسيس" لتواكب أداء شرائح إنفيديا مرة أخرى.

وانخفض سهم إنفيديا بنسبة 5.1% الأسبوع الماضي مع ورود تقارير متعددة في أواخر الأسبوع تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية تحقق مع عملاق الرقائق بسبب هيمنته على الذكاء الاصطناعي. ما توقعات الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع؟ عانى سوق الأسهم من أضرار جسيمة خلال الأسبوع الماضي ما يقول بأن جميع المؤشرات الرئيسية قد تضررت كما أن عمليات الاختراق والإعداد قد فشلت أو تعرضت لضغوط شديدة.

على أية حال، يقول المحللون أنه لا يجب شحذ الحماس بشكل كبير لتوقع افتتاح قوي للسوق في يوم الأحد أو حتى ليوم أو يومين وذلك لأن المؤشرات والأسهم المهمة مازالت بحاجة لمحفز للتعافي والصعود ويستثنى من ذلك بعض القطاعات من خارج قطاع التكنولوجيا.