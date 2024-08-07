شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الخريف» تقفز 116% إلى 76.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في الربع الثاني من 2024 بنسبة 116% إلى 76.9 مليون ريال، مقابل 35.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي بمقدار 17.04 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب الإيرادات المتحققة من المشاريع الجديدة.

وارتفع الربح التشغيلي خلال الربع الحالي إلى 97.20 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 87.92% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 51.72 مليون ريال.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنجاز المرحلة الأولية من مشروع تطوير.