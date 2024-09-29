أعلنت "سرايا القدس" -كتيبة طوباس، في بلاغ، أنه "يتصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال محيط مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص".
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن بأن القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري في رام الله في الضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" أعلنت التصدي لقوات إسرائيلية واستهدافها في طوباس بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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