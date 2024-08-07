شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزًا لثقافة الاستثمار الجريء.. ملتقى "رواد الاستثمار" ينطلق الأحد المقبل بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الاستثمار الجريء في المملكة

الدمام - شريف احمد - ينطلق الأحد القادم ملتقى "رواد الاستثمار"، الذي تُنظمه غرفة المدينة المنورة, ويجمع بين أصحاب الأفكار والمشاريع والمستثمرين والمبتكرين، لمناقشة أهم الموضوعات الريادية وبناء علاقات تشاركية بهدف تحقيق الاستدامة.ويهدف الملتقى الذي يُعنى برواد ورائدات الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار المبتكرة، إلى نشر ثقافة الاستثمار الجريء والاستحواذ والاندماج، وتوعية المشاركين بالمعايير التي تُميّز هذا النوع من الاستثمار.إضافة إلى تعريف رواد الأعمال بصناديق الاستثمار الجريء في المنطقة والمملكة، وكذلك إستراتيجيات التخارج للشركات الناشئة، ومشاركة القصص الناجحة ذات الصلة.كما يتضمن الملتقى الذي يُعقد بمقر الغرفة من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساءً، عدداً من الجلسات الحوارية، وورش العمل، وفعاليات مصاحبة للجهات المشاركة في أعمال الملتقى.