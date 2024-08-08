شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند آخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 49.16 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، اليوم، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 49.23 جنيه للشراء، و49.33 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، 49.23 جنيه للشراء، و49.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 49.27 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 49.22 جنيه للشرء، و49.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، اليوم، 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

