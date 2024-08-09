شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو في ختام تعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة في ختام التعاملات، تراجعًا بواقع 6.47 نقاط، ما نسبته 0.23%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2846.04 نقطة. نتائج بورصة موسكو وأغلق مؤشر RTS على انخفاض بمقدار 2.35 نقطة، أي بنسبة 0.23%، مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 1035.75 نقطة.

كان البنك المركزي الروسي خفض اليوم سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل. سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 61 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 86.5621 روبلا.

كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 29 كوبيكا ليبلغ 94.1333 روبلا.

بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيكات ليصل إلى 11.8664 روبلا.

