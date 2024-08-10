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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوربية تغلق تداولاتها على ارتفاع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم، على ارتفاع في ختام تعاملاتها.
فقد أنهى المؤشر (ستوكس 600) التداول على ارتفاع بنسبة 0.6%، كما صعدت المؤشرات القياسية في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا بمعدلات تتراوح بين 0.1% و0.8%.
وكان المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية من بين أكبر الرابحين بارتفاع بلغ 1.7%، وذلك بفضل صعود سهم (نوفو نورديسك)، أكبر شركة أوروبية قياسيا بالقيمة السوقية، بواقع 6.3%.
وتصدر قطاع العقارات المؤشر الأوروبي بدعم من قفزة سهم شركة (إل.إي.جي إموبيلين)، إحدى أكبر الشركات المالكة للعقارات والمدرجة في ألمانيا، بنسبة 5.5%، وذلك بعد تراجع خسائرها في الربع الثاني.
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