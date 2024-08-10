الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأوربية تغلق تداولاتها على ارتفاع

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوربية تغلق تداولاتها على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم، على ارتفاع في ختام تعاملاتها.

فقد أنهى المؤشر (ستوكس 600) التداول على ارتفاع بنسبة 0.6%، كما صعدت المؤشرات القياسية في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا بمعدلات تتراوح بين 0.1% و0.8%.

وكان المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية من بين أكبر الرابحين بارتفاع بلغ 1.7%، وذلك بفضل صعود سهم (نوفو نورديسك)، أكبر شركة أوروبية قياسيا بالقيمة السوقية، بواقع 6.3%.

وتصدر قطاع العقارات المؤشر الأوروبي بدعم من قفزة سهم شركة (إل.إي.جي إموبيلين)، إحدى أكبر الشركات المالكة للعقارات والمدرجة في ألمانيا، بنسبة 5.5%، وذلك بعد تراجع خسائرها في الربع الثاني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا