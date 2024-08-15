شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهرت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت نتائج مختلطة حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل أكثر تواضعًا في وقت انخفض فيه مؤشر ناسداك المركب متأثرا بانخفاض أسهم "ألفابت"، وذلك بعد إعلان بيانات التضخم الأمريكي أمس الأربعاء.
وانخفضت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الرابعة على التوالي لتستقر عند 3.821%.
أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الأسعار بنسبة 2.9% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حتى يوليو وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3%.
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وقبل صدور نتائج مؤشر أسعار المستهلك بيومٍ واحد، صدر مؤشر أسعار المنتجين الذي جاءت نتائجه مطمأنة للمستثمرين بإظهاره علامات على تباطؤ التضخم.
وأظهرت بيانات بورصة شيكاجو التجارية أن أسعار العقود الآجلة تشير إلى احتمالات بنسبة 59% لخفض أصغر في سبتمبر مقابل 47% يوم الثلاثاء.
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وقال لاركين ”إذا أشارت معظم البيانات على مدى الأسابيع الخمسة المقبلة إلى تباطؤ الاقتصاد فقد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة”.
صعود مؤشر داو جونزارتفع مؤشر داو جونز الذي يضم 30 سهمًا بمقدار 267 نقطة أو 0.67% بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.35% في حين انزلق مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.13%.
وانخفضت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الرابعة على التوالي لتستقر عند 3.821%.
تأثير مؤشر التضخم الأمريكيأكدت أحدث بيانات التضخم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مبدئيا في الشهر المقبل ولكن ربما ليس بشكل كبير، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.
أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الأسعار بنسبة 2.9% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حتى يوليو وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3%.
اقرأ أيضاً: تقلب الأسهم والسندات والدولار بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية
وقبل صدور نتائج مؤشر أسعار المستهلك بيومٍ واحد، صدر مؤشر أسعار المنتجين الذي جاءت نتائجه مطمأنة للمستثمرين بإظهاره علامات على تباطؤ التضخم.
توقعات أسعار الفائدة الأمريكيةوبعد تقرير الأربعاء، مال المستثمرون نحو إمكانية خفض الفائدة بربع نقطة مئوية وليس نصف نقطة مئوية.
وأظهرت بيانات بورصة شيكاجو التجارية أن أسعار العقود الآجلة تشير إلى احتمالات بنسبة 59% لخفض أصغر في سبتمبر مقابل 47% يوم الثلاثاء.
أسعار سوق العقود الآجلةوانقسمت أسعار سوق العقود الآجلة في المنتصف بين التوقعات بخفض ربع أو نصف نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي يومي 17 و18 سبتمبر وتوقعات بإجمالي نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفقًا لأداة فيد واتش.
اقرأ أيضاً: أدنى مستوى منذ 3 سنوات .. التضخم الأمريكي يتباطأ إلى 2.9% في يوليو
وقال لاركين ”إذا أشارت معظم البيانات على مدى الأسابيع الخمسة المقبلة إلى تباطؤ الاقتصاد فقد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة”.