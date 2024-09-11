شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خام برنت إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت الخام القياسي للنفط العالمي إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل في تعاملات يوم الثلاثاء لأول مرة منذ ديسمبر 2021، في انخفاض جديد للأسعار مع زيادة الإمدادات والمخاوف من تراجع الطلب على الطاقة، وبخاصة في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام برنت تراجع بنسبة 8ر3%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 2ر4% ليسجل أقل مستوى يومي له منذ مايو 2023.

بيانات مخيبة للآمال

وأشارت بلومبرج إلى أن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك أرقام الواردات الضعيفة الصادرة يوم الثلاثاء، أججت المخاوف من تراجع الطلب العالمي في أكبر دولتين مستهلكتين للخام على مستوى العالم.

وهو ما يضاف إلى المخاوف من ظهور الفائض في الإمدادات في السوق خلال العام المقبل، خاصة مع زيادة الإنتاج في الدول النفطية غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتجمع أوبك بلس.



فقدان الثقة للشراء

وقالت ريبيكا بابين كبير متداولي الطاقة في شركة سي.آي.بي.سي بريفت ويلث للاستثمار، إن الخام يكافح كي يستقر، في الوقت الذي فقد فيه المشترون الثقة الكافية للشراء مع انخفاض الأسعار، ما يخلق جيبًا هوائيًا منخفضًا وسط أنباء متتابعة محدودة.

ويأتي هذا التراجع رغم تأجيل تجمع أوبك بلس خطته الأصلية لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من بداية الشهر المقبل في إطار خطة لاستعادة مستويات الإنتاج التي خفضها منذ 2022.

بحلول الساعة 11 و37 دقيقة صباحًا بتوقيت نيويورك، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4% إلى 96ر65 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.

في حين تراجع خام برنت بنسبة 4ر3% إلى 37ر69 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.