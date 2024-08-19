شكرا لقرائتكم خبر عن 79.55 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أدت المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى تراجع أسعار النفط اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا أو 0.2 % لتصل إلى 79.55 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالنسبة نفسها لتصل إلى 76.52 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجع سعر الخامين القياسيين بنحو 2 % يوم الجمعة الماضي، نتيجة لتراجع توقعات النمو في الطلب من الصين، على الرغم من أن البيانات الأمريكية أظهرت تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة، ما ساعد على استقرار الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات من الصين الخميس الماضي تراجعًا في زخم الاقتصاد خلال شهر يوليو، مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطؤ الإنتاج الصناعي، وارتفاع معدلات البطالة، ما أثار مخاوف بين المتعاملين بشأن تراجع الطلب على النفط.



