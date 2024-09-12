بفستان أبيض من Balenciaga .. كيم كارداشيان تبهر متابعيها بإطلالتها الساحرة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور بأخر إطلالاتها، من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان باللون الأبيض متوسط الطول من دون أكمام من السيليكون من دار أزياء Balenciaga ، وتركت شعرها المبلول منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت كشفت كيم كارداشيان أنها تعاني من مرض نادر ورثته من والدتها وبدورها نقلته الى ابنها. ولم تحدد كيم أن كان الابن الذي اصيب بهذا المرض الجلدي هو الاكب سانت الذي يبلغ من العمر 8 سنوات او ابنها الاصغر منه سالم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت كيم أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو نوع من انواع الاضطرابات الجلدية يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم. وكانت كيم قد تحدثت في العديد من المقابلات عن الامراض الجلدية المصابة بها فالى جانب مرض البهاق هي مصابة بمرض الصدفية.

