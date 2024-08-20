شكرا لقرائتكم خبر عن شركة حكومية تنفذ مشروعات مرافق بـ25 مليار جنيه فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

‏فازت شركة المقاولات المصرية، مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمشروع جديد في سلطنة عمان ليكون هو المشروع الرابع في السلطنة، وذلك بقيمة إجمالية للمشروعات تصل لنحو 25 مليار جنيه، ‏حيث فازت الشركة بتلك المشروعات وسط المشاركة في مناقصة عالمية ووسط منافسة عالمية من كبرى شركات المقاولات والتشييد والبناء في العالم.

‏أشاد أحمد سعيد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالشركة بجهود مجلس إدارة الشركة بقيادة المهندس محب سالم، وكذلك جهود فرع الشركة في الخارج بقيادة مهندس علاء نور الدين، في الحصول على مشروعات مهمة بقيمة 25 مليار جنيه، تعزز من مكانة الشركة وتعزز من موارد الشركة المالية كما تعزز من اسم مصر خارج البلاد.

وحصلت المقاولات المصرية علي مشروعات بسلطنة عمان، هى مشروع شبكات ازكى بالداخليه ومشروع خزانات ديم بالقريات، ومشروع شبكات بصلاله بإجمالي يقارب 10 مليارات جنيه، ومؤخرا تم حصول الشركه على المشروع الرابع ، وهو مشروع شبكات مياه بعبرى بإجمالي مايقارب 15 مليار جنيه، ليصل حجم العمل الجديد بالسلطنة ما يقارب 25 مليار جنيه مصرى.

‏ووجه الدكتور هاني سليمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير كافة شركات المقاولات التابعة، السعي للحصول على مشروعات في الخارج؛ مما يعزز من قدرة تلك الشركات المالية ويساهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري.