شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطرح فرص استثمار زراعية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

فرص استثمارية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن طرح فرص استثمارية جديدة تهدف إلى إنشاء بيوت محمية بنظام الزراعة الداخلية ومدينة متكاملة لزراعة اللافندر والحمضيات بمنطقة عسير.وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى دعم جهود الاستدامة البيئية وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تطوير البنية التحتية الزراعية وتنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وتحقيق أهداف رؤية 2030.وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية الأولى تتضمن طرح فرصة واعدة لإنشاء بيوت محمية بنظام الزراعة الداخلية؛ لإنتاج الخضروات في منطقة عسير على مساحة تقدر بـ(10.000م)، لافتة النظر إلى أن آخر موعد لاستلام العروض 16 نوفمبر 2024، وفتح المظاريف 17 نوفمبر 2024.وأشارت إلى أن الفرصة الاستثمارية الثانية تتضمن فرصة لإنشاء مدينة زراعية لإنتاج وزراعة اللافندر والحمضيات والأشجار المثمرة بمحافظة النماص على مساحة تقدر بـ(664,520م)، وأن آخر موعد لاستلام العروض للفرصة الاستثمارية 11 نوفمبر 2024، وموعد فتح المظاريف 12 نوفمبر 2024.وأكدت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص"، أو التواصل بالبريد الإلكتروني ([email protected])؛ للحصول على مزيد من التفاصيل حول تلك الفرص، داعية المستثمرين إلى الاستفادة منها والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030.