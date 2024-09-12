شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الدرعية للتمور.. إقبال كبير على الفعاليات التسويقية والترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان الدرعية للتمور

الدمام - شريف احمد - يشهد مهرجان الدرعية للتمور الذي أطلقه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدرعية، إقبالًا لافتاً من العارضين والزوار من المواطنين والمقيمين، الذين يتوافدون على المهرجان لشراء التمور بأنواعها المختلفة التي تنتجها محافظة الدرعية، والاستمتاع بالفعاليات الثرية التي تتنوع ما بين توعوية وتسويقية وترفيهية.وأوضح عدد من الزوار والعارضين أن المهرجان يتميز بتنوع التمور المعروضة في حراج التمور التي تنتجها محافظة الدرعية وتتميز بالجودة العالية، مؤكدين أهمية الفعاليات المتميزة التي يتضمنها المهرجان، ومنها البرنامج التوعوي الذي يتضمن معرض القافلة الإرشادية، ومعرض التعريف بأبرز تمور المملكة، ومعرض صديقتي النخلة، ومعرض مكونات النخلة، إضافة إلى مسرح الطفل وما يتضمن من فعاليات تجذب الأطفال، وأنشطة الحرفيين الذين يعرضون مشغولاتهم اليدوية، ومنتجات الأسر المنتجة.ويهدف المهرجان إلى تعزيز الحراك الاقتصادي والمنفعة الاقتصادية بمحافظة الدرعية، وزيادة حجم مبيعات التمور، وخدمة المزارعين وفتح منافذ تسويقية لهم، وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي من التمور، وتوفير بيئة تسويقية بمستويات عالية للبائعين والمشترين على حد سواء، بما يخدم المزارع والمستهلك.ويُعد مهرجان الدرعية للتمور نموذجًا لحفظ التراث وإحيائه من خلال بيع منتجات التمور المختلفة من الدرعية في بيئة تسويقية تتسم بالتطور والتنظيم، والحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للدرعية.