شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "مواد البناء" بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 10%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، ونما قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%.

وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، 0.1%، على التوالي، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

بينما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وانخفضت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.066 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 125.5 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.01%، والعرب على 6.59%، واستحوذت المؤسسات على 27.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 52 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالي.

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 29914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 36422 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12939 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9828 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7383 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة.