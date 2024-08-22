شكرا لقرائتكم خبر عن «أنعام القابضة»: بيع فندق في الجوف بقيمة 19.11 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن أهم شروط الصفقة تشمل: سداد كامل قيمة المبيع على اقساط سنوية، وتقديم رهن عقاري لمجموعة من الأراضي وعقار تعادل قيمة المبيع، إضافة إلى سندات لأمر إلكترونية بجميع الدفعات وتوفير كفيل كضامن احتياطي.

واتفق الطرفان على أن تسدد دفعة مقدمة قبل توقيع هذا العقد بمبلغ 1.495 مليون ريال.

وتدفع القيمة المتبقية من ثمن الفندق وقدرها 17,617,500 ريال على 4 دفعات سنوية متساوية بواقع 4,404,375، وتستحق الدفعة الأولى بتاريخ 30/07/2025م، والدفعات الثلاث الباقية في نفس التاريخ من كل سنة تليها.

ويلتزم المشتري بتحرير 4 سندات تنفيذية مع ضامن احتياطي تمثل الدفعات السنوية المستحقة بمبلغ 4,404,375 ريال لكل سند.

ويلتزم المشتري بتقديم رهن عقاري لمصلحة البائع كضمان إضافي لقيمة البيع عبارة عن 3 قطع أراضي وعقار.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة انعام القابضة بيع فندق حياة الفرسان المملوك لها والواقع بمدينة القريات منطقة الجوف إلى خالد مصطفى محمد منعم.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن المشترى وافق على شراء الفندق المذكور بمبلغ يقدر بنحو 19.112 مليون ريال بما له وما عليه وبجميع موجوداته، ويقر بقبوله لشراء المبيع بحالته التي عليها وعلمه النافي للجهالة عند توقيع العقد.وأضافت أن أهم شروط الصفقة تشمل: سداد كامل قيمة المبيع على اقساط سنوية، وتقديم رهن عقاري لمجموعة من الأراضي وعقار تعادل قيمة المبيع، إضافة إلى سندات لأمر إلكترونية بجميع الدفعات وتوفير كفيل كضامن احتياطي.واتفق الطرفان على أن تسدد دفعة مقدمة قبل توقيع هذا العقد بمبلغ 1.495 مليون ريال.وتدفع القيمة المتبقية من ثمن الفندق وقدرها 17,617,500 ريال على 4 دفعات سنوية متساوية بواقع 4,404,375، وتستحق الدفعة الأولى بتاريخ 30/07/2025م، والدفعات الثلاث الباقية في نفس التاريخ من كل سنة تليها.ويلتزم المشتري بتحرير 4 سندات تنفيذية مع ضامن احتياطي تمثل الدفعات السنوية المستحقة بمبلغ 4,404,375 ريال لكل سند.ويلتزم المشتري بتقديم رهن عقاري لمصلحة البائع كضمان إضافي لقيمة البيع عبارة عن 3 قطع أراضي وعقار.