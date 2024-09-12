شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستنكر استمرار الاحتلال في قصف منشآت الأونروا بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

إنهاء جرائم الاحتلال

الدمام - شريف احمد - استنكرت مصر استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقصف مدارس ومنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقطاع غزة، وآخرها استهداف مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، التي أسفر عن قصفها استشهاد وإصابة العشرات، من بينهم 6 من موظفي الأونروا.وشددت في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، على أن استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.وأكدت أن ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته.وطالبت مصر جميع الأطراف المؤثرة دوليًا ببذل المزيد من الجهود لضمان امتثال الجانب الإسرائيلي للالتزامات الدولية والإنسانية، مشيرة إلى أن ما يجب أن يمثله انقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الأساسية المسلوبة للشعب الفلسطيني من أولوية لدى المجتمع الدولي بدلاً من الاكتفاء بالتشدق بقيم حقوق الإنسان بصورة انتقائية تتنافى مع عالميتها وشمولها.