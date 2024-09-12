شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية وطبية بعدة بلاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 550 سلة غذائية في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 3،250 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 سلة غذائية في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,400فرد بواقع 200 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن 2024م.
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 سلة غذائية لمتضرري السيول والأمطار الغزيرة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 550 فردًا بواقع 78 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
استشعاراً للمسؤولية وأهمية إجراء التدخل الإنساني لدعم ذوي الإعاقة في اليمن المصابين نتيجة انتشار الألغام الأرضية ومخلّفات الحرب بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023م وحتى 30 يونيو 2024م بتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في عدن، الذي يهدف لإعادة الأمل للمصابين عبر توفير الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل الجسدي للمرضى من ذوي الإعاقات الحركية بمختلف أنواع إصابتهم. واستقبل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في عدن بالمرحلة السادسة 2.961 فرداً حصلوا على 7.775 خدمة صحية نوعية، توزعت ما بين تركيب 413 طرفاً صناعياً وتقويمياً، وصيانة 450 طرفاً صناعياً ، فضلاً عن تقديم 6.912 خدمة في قسم العلاج الطبيعي من خلال خدمات إعادة التأهيل الفيزيائي لـ 2.098 مستفيداً. وفي هذا الإطار عمل مركز الأطراف الصناعية بعدن على توطين وتجويد خدمات الأطراف الصناعية والتأهيل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل انخراطهم في المجتمع من جديد، مع رفع قدرات العاملين في مراكز الأطراف الصناعية وتزويدهم بأحدث العلوم والتقنيات الطبية والفنية في هذا المجال. ومن المهم ذكر أنه قد تم نزع 458 ألفاً و 477 لغماً حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 عبر مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أحد البرامج الإنسانية النوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف الحد من تزايد أعداد المصابين اليمنيين بإصابات متنوعة نتيجة لزراعة الألغام العشــوائية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 سلة غذائية في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,400فرد بواقع 200 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن 2024م.
المشاريع الصحية في تعزقام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بزيارة تفقدية لسير العمل في عدد من مشاريعه الصحية المنفذة في محافظة تعز. حيث زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع مركز الأطراف الصناعية بالمحافظة واطلع على عمل مراحل عمل المركز بدءا من استقبال المراجعين حتى إنتاج وتصنيع الأطراف الصناعية لهم، إلى جانب متابعته الخدمات المقدمة لإعادة تأهيل الجرحى والمرضى المبتورين لإعادة دمجهم في المجتمع وتأهيلهم وظيفيًا بالعلاج الفيزيائي. كما زار فريق المركز هيئة مستشفى الثورة ومركز القلب والأوعية الدموية ومستشفى الجمهوري بمحافظة تعز، واطلع خلال الزيارة على الخدمات المقدمة من المركز لهذه المنشآت الصحية التي شملت الأسرة الطبية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات المعينة على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، وذلك ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي الثاني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وعبر الكوادر الصحية والإدارية بمستشفيات محافظة تعز عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه القطاع الصحي لبلادهم.
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 سلة غذائية لمتضرري السيول والأمطار الغزيرة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 550 فردًا بواقع 78 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
استشعاراً للمسؤولية وأهمية إجراء التدخل الإنساني لدعم ذوي الإعاقة في اليمن المصابين نتيجة انتشار الألغام الأرضية ومخلّفات الحرب بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023م وحتى 30 يونيو 2024م بتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في عدن، الذي يهدف لإعادة الأمل للمصابين عبر توفير الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل الجسدي للمرضى من ذوي الإعاقات الحركية بمختلف أنواع إصابتهم. واستقبل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في عدن بالمرحلة السادسة 2.961 فرداً حصلوا على 7.775 خدمة صحية نوعية، توزعت ما بين تركيب 413 طرفاً صناعياً وتقويمياً، وصيانة 450 طرفاً صناعياً ، فضلاً عن تقديم 6.912 خدمة في قسم العلاج الطبيعي من خلال خدمات إعادة التأهيل الفيزيائي لـ 2.098 مستفيداً. وفي هذا الإطار عمل مركز الأطراف الصناعية بعدن على توطين وتجويد خدمات الأطراف الصناعية والتأهيل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل انخراطهم في المجتمع من جديد، مع رفع قدرات العاملين في مراكز الأطراف الصناعية وتزويدهم بأحدث العلوم والتقنيات الطبية والفنية في هذا المجال. ومن المهم ذكر أنه قد تم نزع 458 ألفاً و 477 لغماً حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 عبر مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أحد البرامج الإنسانية النوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف الحد من تزايد أعداد المصابين اليمنيين بإصابات متنوعة نتيجة لزراعة الألغام العشــوائية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.