الاقتصاد

ارتفاع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 4.4 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 4.4 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة آفاق الغذاء بنسبة 70% في النصف الأول من 2024، إلى 4.4 مليون ريال، مقابل 2.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات مقارنة مع العام الماضي وانخفاض تكاليف التشغيل والمصروفات الإدارية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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