شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 4.4 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة آفاق الغذاء بنسبة 70% في النصف الأول من 2024، إلى 4.4 مليون ريال، مقابل 2.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات مقارنة مع العام الماضي وانخفاض تكاليف التشغيل والمصروفات الإدارية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات مقارنة مع العام الماضي وانخفاض تكاليف التشغيل والمصروفات الإدارية.