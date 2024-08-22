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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 265 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 277.64 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.16 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 151.44 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2120 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 302.878 ألف ريال.
سعر جرام الذهب اليومسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 302.88 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 277.64 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 265.02 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.16 ريال.
سعر الذهب في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 176.68 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 151.44 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9420 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2120 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 302.878 ألف ريال.