الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 265 ريالا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 265 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 302.88 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 277.64 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 265.02 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.16 ريال.

سعر الذهب في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 176.68 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 151.44 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9420 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2120 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 302.878 ألف ريال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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