شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 265 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب اليوم في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 302.88 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 277.64 ريال.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 265.02 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 227.16 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 176.68 ريال.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 151.44 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9420 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2120 ريالا.وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 302.878 ألف ريال.